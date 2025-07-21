Şile Belediye Meclisi toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Coşkun başkanlığında Şile Belediyesi Nikah Sarayı'nda yapıldı.

AA'da yer alan habere göre Meclis'te, toplantının açık veya kapalı oturumla yapılması için oylama yapıldı. Oylama sonucunda toplantının açık oturumla yapılması kararlaştırıldı.

Coşkun, konuşmasında, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklandığını söyledi.

Kabadayı'nın bu nedenle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığını dile getiren Coşkun, Şile Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere toplandıklarını dile getirdi.

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Toplantıda, Cumhur İttifakı Grubunca Kaya Kocaman, CHP Grubu tarafından Sacit Terzi aday gösterildi. Adayların belirlenmesinin ardından gizli oylamaya geçildi.

Yapılan oylamada birinci turda 1 geçersiz oya karşılık Kaya Kocaman 7, Sacit Terzi 7 oy aldı. Toplantıyı izleyen bir kişinin kürsüye ayakkabı fırlatma girişimi görevlilerce engellendi.