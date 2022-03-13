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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: SMA hastası bebeğin bağış kumbarası çalındı!
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SMA hastası İrem Nur'un bağış kumbarası çalındı; o anlar kamerada

Manisa'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı meydana geldi. Kentte bir pastaneye SMA Tip 1 hastası İrem Nur Çakto'nun (1) yurt dışında 'zolgensma' gen tedavisi olabilmesi için gereken paranın toplanabilmesi amacıyla konulan bağış kumbarası çalındı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Son 2 ayda farklı işletmelerde bağış için konulan kızına ait toplam 7 adet kumbaranın çalındığını söyleyen Ceylan Çakto (26), "1 TL'ye dahi ihtiyacımız varken yaşananlardan çok yorulduk" dedi

Son dakika: SMA hastası bebeğin bağış kumbarası çalındı!
SMA hastası bebeğin bağış kumbarası çalındı!
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DHA

Akılalmaz olay, Turgutlu ilçesinde bir pastanede meydana geldi. SMA Tip 1 teşhisi konulan İrem Nur Çakto'nun yurt dışında 'zolgensma' gen tedavisi olabilmesi için gereken paranın toplanabilmesi amacıyla pastaneye konulan bağış kumbarası kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı.

DHA'da yer alan habere göre, kumbaranın yerinde olmadığını fark eden işletme sahibi Cemil Uysal, güvenlik kamerası görüntülerini izleyip kumbaranın çalındığını tespit etti.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Uysal, hırsızlık yapan kişi hakkında polise şikayetçi oldu. İş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde kasada kimsenin olmadığı bir sırada, etrafı inceleyen şüphelinin aralık kapıdan uzanarak kasanın yanındaki bağış kutusunu alıp koşarak uzaklaşması yer aldı.

'SON 2 AYDA 7 ADET KUMBARAMIZ ÇALINDI'

Bağış kumbarasının çalındığı haberini alan İrem Nur Çakto'nun ailesi ise büyük bir üzüntü yaşadı. Kızlarının tedavisi için gereken parayı toplamak amacıyla farklı işletmelere yerleştirilen bağış kumbaralarından 7'sinin son 2 ay içinde çalındığını söyleyen anne Ceylan Çakto, "Yavrum cihazlara bağlı yaşam savaşı verirken, bazı kendini bilmez ve vicdansız insanlar İrem'in kumbarasına göz dikmiş. Son 2 ayda 7 adet kumbaramız çalındı. Ne olursunuz bunun önüne geçelim, kimseye o fırsatı vermeyelim. Ne olur yavrumuz daha fazla acı çekmesin. 1 TL'ye dahi ihtiyacımız varken yaşananlardan çok yorulduk. Lütfen sesimizi duyun, yavrumu hep birlikte kurtaralım" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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