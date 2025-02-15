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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Taksim’de atıldığı oteli 6 kişiyle bastı, iş yeri sahibi silahla ateş açtı: 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Taksim’de atıldığı oteli 6 kişiyle bastı, iş yeri sahibi silahla ateş açtı: 3 yaralı

        İstanbul Taksim'de ücreti ödemediği için otelden atılan Gökhan T. 6 arkadaşıyla oteli bastı. Otel sahibi Azmi A. silahla ateş açınca 3 kişi yaralandı. Olayda 10 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 12:23 Güncelleme: 15.02.2025 - 12:44
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        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
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        Taksim’de Gökhan T. (35) ücreti ödemediği için atıldığı oteli 6 kişiyle bastı. Yaşanan arbedede otel sahibi Azmi A. (54) silahla ateş açınca 3 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, bölgede bulunan Beyoğlu Güven Timleri otele girip 10 şüpheliyi gözaltına alındı.

        Olay, 3 Şubat’ta saat 20.10 sıralarında Taksim Hüseyinağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir otelde kalan Gökhan T., ücreti vermemesi ve rahatsızlık vermesi sebebiyle odadan çıkarıldı. Gökhan T. ile otel sahibi Azmi A. arasında tartışma yaşandı.Taraflar arasında yaşanan olay sonrasında Gökhan T., yakınları Turgut T., İbrahim T., Kenan T., Ahmet Ö., Yağmur D. ve Özmen B. ile birlikte oteli bastı. Yaşanan arbedede otel sahibi Azmi A., kardeşi Mehmet Ali A. (56), Mansur S. ve Davut B. ile baskına gelenlerle birbirine girdi. Kavga sonrasında Azmi A. silahla ateş açınca Turgut T. ve Davut B. bacağından, Mansur S. ise baldırından yaraladı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anı ise güvenlik kamerasına da yansıdı.

        GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

        Sesleri duyan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Güven Timleri koşarak olay yerine geldi. Şüphelilere müdahale eden güven timleri, silahlarını da çekip otele girdi. Burada silahlı olan Azmi A. ile birlikte olaya karışan 9 şüpheli gözaltına alındı. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar, emniyette ifadelerinin alınması ve adli işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

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