Son depremler listesi: 21 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli duyurdu! Biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülkenin dört bir yanında meydana gelen depremleri kayıt altına almaya devam ediyor. Bugün yaşanan depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara 21 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşılabiliyor. Bugünkü verilere göre, birçok ilde irili ufaklı pek çok deprem meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte detaylar...
Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden kamuoyu ile paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, birçok ilde deprem oldu. Peki bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 21 Nisan 2025 Son depremler listesi görüntüleme ekranı…
SON DEPREMLER LİSTESİ (2.5 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)
21-04-2025 16:40:59 36.5417 28.7817 6.67 ML 1.9 Akdeniz - [17.77 km] Dalaman (Muğla)
2025-04-21 13:53:04 36.5475 28.78139 15.74 ML 2.5 Akdeniz - [17.13 km] Dalaman (Muğla)
2025-04-21 12:31:24 38.37056 37.59306 7.0 ML 2.7 Darende (Malatya)
2025-04-21 11:44:56 38.04917 37.40056 8.04 ML 3.4 Nurhak (Kahramanmaraş)
2025-04-21 10:24:42 38.29 37.04167 6.13 MW 3.5 Afşin (Kahramanmaraş)
2025-04-21 02:28:00 37.75611 35.57639 7.04 ML 2.5 Kozan (Adana)
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.