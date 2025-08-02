Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 3 Ağustos 2025 Pazar: Biraz önce deprem mi oldu ve nerede, kaç büyüklüğünde ve merkez üssü neresiydi?

        Erzincan ve Aydın'da deprem! 3 Ağustos 2025 Pazar son depremler listesi ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

        Türkiye, jeolojik yapısı gereği deprem riski yüksek bir bölgede yer alıyor. 3 Ağustos 2025 Pazar tarihinde de yurdun çeşitli noktalarında meydana gelen depremler, vatandaşlar tarafından hissedildi. Bu depremler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak izlenerek kamuoyuyla paylaşıldı. İşte 3 Ağustos 2025 Pazar tarihli güncel son depremler listesi ve detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2025 - 08:16 Güncelleme: 03.08.2025 - 00:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle sık sık depremlerle karşı karşıya kalan bir ülke olarak biliniyor. 3 Ağustos 2025 tarihinde de, ülkenin farklı bölgelerinde hissedilen depremler meydana geldi. Söz konusu sarsıntılar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydedilerek kamuoyuyla paylaşıldı. İşte 3 Ağustos 2025 Pazar gününe ait güncel deprem verileri ve son depremler listesi…

        2

        EGE DENİZİ'NDE DEPREM

        Ege Denizi saat 15.25'te, 2.4 büyüklüğünde sallandı. Deprem yerin 14.21 kilometre altında oldu.

        3

        ERZİNCAN'DA DEPREM

        Erzincan'ın İliç ilçesinde saat 05.05'te, 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 6.8 kilometre altında oldu.

        4

        AYDIN DA SALLANDI

        Aydın İncirliova'da saat 03.07'de 2.3 büyüklüğünde bir deprem kayıtlara geçti. Deprem yerin 9.77 kilometre altında oldu.

        5

        TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR

        Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zaporijya nükleer santrali yakınında patlama
        Zaporijya nükleer santrali yakınında patlama
        e-imza soruşturmasında yeni detaylar!
        e-imza soruşturmasında yeni detaylar!
        "Bağımsız Filistin devleti kurulmadan silah bırakmayız"
        "Bağımsız Filistin devleti kurulmadan silah bırakmayız"
        Ev ve alt geçitleri su bastı
        Ev ve alt geçitleri su bastı
        Galatasaray ile Lazio yenişemedi!
        Galatasaray ile Lazio yenişemedi!
        Dronefobi: Ukrayna Savaşı'nın yarattığı travma
        Dronefobi: Ukrayna Savaşı'nın yarattığı travma
        Yeniden aşkın göstergesi
        Yeniden aşkın göstergesi
        Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü
        Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü
        Osimhen ve Sane için RAMS Park'ta büyük gösteri!
        Osimhen ve Sane için RAMS Park'ta büyük gösteri!
        Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu harekatı!
        Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu harekatı!
        Hindistan'dan Rusya açıklaması
        Hindistan'dan Rusya açıklaması
        Fenomenler soruşturması! Güngen'ler için 308 yıla kadar hapis istemi
        Fenomenler soruşturması! Güngen'ler için 308 yıla kadar hapis istemi
        İngiliz devleri Gabriel Sara'nın peşinde!
        İngiliz devleri Gabriel Sara'nın peşinde!
        Taklit marka arayan jandarmaya saldırı! Esnafa 18 yıl hapis istemi
        Taklit marka arayan jandarmaya saldırı! Esnafa 18 yıl hapis istemi
        Jose Mourinho'ya Brezilya'dan flaş teklif!
        Jose Mourinho'ya Brezilya'dan flaş teklif!
        'Takipçisi kadar' çöp topladı, 530 bine ulaştı!
        'Takipçisi kadar' çöp topladı, 530 bine ulaştı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Avrupa'da biten tüm transferler!
        Avrupa'da biten tüm transferler!
        Evlilik teklifi uçağı düşürmüş!
        Evlilik teklifi uçağı düşürmüş!