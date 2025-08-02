Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle sık sık depremlerle karşı karşıya kalan bir ülke olarak biliniyor. 3 Ağustos 2025 tarihinde de, ülkenin farklı bölgelerinde hissedilen depremler meydana geldi. Söz konusu sarsıntılar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydedilerek kamuoyuyla paylaşıldı. İşte 3 Ağustos 2025 Pazar gününe ait güncel deprem verileri ve son depremler listesi…