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Sonbahar ayları neler? Sonbahar mevsimi ne zaman başlar ve ne zaman biter?

Sonbahar ya da diğer adıyla güz, bir nevi yaprak dökme mevsimidir. İlkbaharla tomurcuklanan dallar sonbaharla birlikte toprakla buluşmaktadır. Atmosfer olarak sonbaharın kendine has bir havası olduğunu söyleyebiliriz. Sonbahar ayları neler? Sonbahar mevsimi ne zaman başlar ve ne zaman biter? İşte, detaylar...

Sonbahar Ayları Neler? Sonbahar Mevsimi Ne Zaman Başlar ve Ne Zaman Biter?
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Sonbahar mevsiminin başlangıç tarihi iki yarım küre arasında farklılık göstermektedir. Ülkemiz ve kuzey yarım küre için bu tarih Eylül ayıdır. Güney yarım kürede sonbahar mevsimi Mart ayında başlar. Sonbahar ayları neler? Sonbahar mevsimi ne zaman başlar, ne zaman biter? Toplamda kaç ay var? Sonbahar mevsiminde hangi aylar var? Sonbahar mevsimi aylarının isimleri nelerdir? İşte, sonbahar mevsimi hakkında merak edilen detaylar.

Sonbahar Ayları Neler?

Sonbahar mevsiminde hangi ayların yer aldığı konusunda genellikle internet aramalarına başvururuz. Sonbahar kendini yaprak dökümüyle belli etse de bu her iki yarım küre için geçerli olan tarih aralığı değildir. Kuzey yarım kürede ve ülkemizde sonbahar ayları Eylül, Ekim ve Kasım’dır. Güney yarım kürede ise bu aylar Mart, Nisan ve Mayıs’tır.

Sonbahar Mevsimi Ne Zaman Başlar?

Sonbahar mevsiminin başlangıç tarihi en merak edilen sorulardan biridir. Sonbahar mevsimiyle birlikte artık yaz döngüsü son bulmuş aylar yüzünü kışa çevirmiştir. Bu sebeple sonbahar mevsimi için kışın habercisi de diyebiliriz. Sonbahar mevsimi kuzey yarım kürede Eylül ayında, güney yarım kürede Mart ayında başlamaktadır.

Sonbahar Ne Zaman Biter?

Sonbahar mevsimi kuzey yarım kürede Kasım ayında bitmektedir. Aralık ayı kış mevsiminin başlangıcı kabul edilmektedir. Güney yarım kürede sonbahar mevsimi Mayıs ayında son bulmaktadır. Güney yarım kürede Haziran ayı kışın başlangıcı kabul edilmektedir. Yani iki yarım küre birbirine tam tersi mevsim geçişlerine sahiptir.

Sonbahar Mevsiminde Hangi Aylar Var?

Sonbahar mevsiminde kuzey yarım kürede Eylül, Ekim ve Kasım ayları vardır. Güney yarım kürede sonbahar ayları Mart, Nisan ve Mayıs’tır. 21 Mayıs’tan sonra sonbahar mevsimi kışa dönmeye başlayacaktır.

Sonbahar Mevsiminde Toplam Kaç Ay Var?

Sonbahar mevsiminde her iki yarım küre için geçerli olarak toplam 3 adet ay vardır. Kuzey yarım kürede sonbahar ayının yaşandığı tarihlerde güney yarım kürede ilkbahar mevsimi, güney yarım kürede son bahar mevsiminin yaşandığı tarihte kuzey yarım kürede ilkbahar mevsimi yaşanmaktadır.

Sonbahar Mevsimi Ayları İsimleri

Sonbahar mevsiminin ayları güney ve yarım küre için farklılık göstermektedir. Kuzey yarım kürede sonbahar mevsimi Eylül, Ekim ve Kasım aylarından oluşur. Güney yarım kürede sonbahar mevsimi Mart, Nisan ve Mayıs’tır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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