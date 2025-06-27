Sosyal medyada uyuşturucuyu özendiren şüpheli, İzmir'de yakalandı
İzmir'de sosyal medya üzerinden uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirici paylaşım yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirdiğini tespit etti.
Şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, D.B’nin (26) Bayraklı ilçesindeki ikametine operasyon düzenledi.
AA'nın haberine göre, adreste yapılan aramada 167 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen D.B. hakkında adli işlem başlatıldı.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.