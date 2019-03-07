Parmak izi karşılaştırılınca...

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre Fatih Nişanca Mahallesi Koska Caddesi üzerinde bulunan bir kargo şirketi 6 Şubat Çarşamba günü silahlı bir kişi tarafından soyuldu. Silahlı gaspçı, 1.5 milyon lira değerindeki dövizi alıp kayıplara karıştı. Olay anı işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

2 GÜRCÜ YAKALANDI



Olayın ardından harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelinin izini Bahçelievler'de buldu. Gürcistan uyruklu Goga K. gözaltına alındı. Emniyete getirilen şüpheli ifadesinde, kargo şirketini Avtantil T. adlı arkadaşının soyduğunu söyledi. Bunun üzerine harekete Gürcistan uyruklu Avtantil T. ve ona yardım eden Grigoli K. de Bahçelievler'de yakalandı. Şüphelilerin gösterdiği adreste yapılan aramalarda ise 19 bin dolar ve 4 bin euro döviz ele geçirildi.

POLİS MEMURU TANIDI, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI



Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerden Avtantil T. ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. İstanbul'a ilk kez geldiğini öne süren Avtantil T., bir polis memurunun dikkatini çekti. Polis memuru, bu şüphelinin daha önce yine gasp olayında yakalandığını söyledi.

Soruşturma derinleşti. Avtantil T.'nin parmak izinde emniyette kayıtlı izlerle karşılaştırıldı ve zanlının 17 Aralık 2014'te Fatih'te bir gasp olayına karıştığı ortaya çıktı. Avtantil T., bu olaydan 4 gün sonra yakalandığında Davit C. ismiyle işlem görmüştü.

İKİ İSMİ DE SAHTE ÇIKTI



Şüpheli iki farklı olayda iki farklı isimle yakalanmıştı. Peki şüphelinin gerçek ismi neydi? Polis bunun için de bir çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelinin asıl isminin Avtantyl L. olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

‘DEĞİŞİKLİK YAPINCA RAHAT GELİYORLAR'



Eski Asayiş polisi, dedektif Fuat Karabulut, Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu vatandaşların turist olarak girdiğini belirterek "Türkiye'ye özellikle hırsızlık, gasp gibi olayları için gelen yabancı uyruklu suçlu profilleri var. Herhangi bir suç işlediği zaman sadece işlediği suçtan dolayı parmak izi alınıyor. Kimi tutuklanmadan kimi tutuklu kalıp bir süre sonra serbest kaldıktan sonra sınır dışı ediliyor. Bu kişiler özellikle 3'üncü dünya ülkelerinde yani Türki Cumhuriyetlerinde veri tabanı olmadığı için ülkelerine gittiği zaman isimlerindeki bir harf değişikliği ile pasaport çıkartarak ülkemize çok rahat girebiliyorlar. Bu kişiler Turkiye'de ikinci kez suç işleyip yakalandıklarında, geçmiş kayıtları ortaya çıkıyor. Çünkü Türkiye'ye giriş yaptıklarında sadece isim üzerinden arama olup olmadığı bakılıyor" dedi.