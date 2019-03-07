Parmak izi karşılaştırılınca...

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre Fatih Nişanca Mahallesi Koska Caddesi üzerinde bulunan bir kargo şirketi 6 Şubat Çarşamba günü silahlı bir kişi tarafından soyuldu. Silahlı gaspçı, 1.5 milyon lira değerindeki dövizi alıp kayıplara karıştı. Olay anı işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.
2 GÜRCÜ YAKALANDI
Olayın ardından harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelinin izini Bahçelievler'de buldu. Gürcistan uyruklu Goga K. gözaltına alındı. Emniyete getirilen şüpheli ifadesinde, kargo şirketini Avtantil T. adlı arkadaşının soyduğunu söyledi. Bunun üzerine harekete Gürcistan uyruklu Avtantil T. ve ona yardım eden Grigoli K. de Bahçelievler'de yakalandı. Şüphelilerin gösterdiği adreste yapılan aramalarda ise 19 bin dolar ve 4 bin euro döviz ele geçirildi.
POLİS MEMURU TANIDI, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerden Avtantil T. ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. İstanbul'a ilk kez geldiğini öne süren Avtantil T., bir polis memurunun dikkatini çekti. Polis memuru, bu şüphelinin daha önce yine gasp olayında yakalandığını söyledi.
Soruşturma derinleşti. Avtantil T.'nin parmak izinde emniyette kayıtlı izlerle karşılaştırıldı ve zanlının 17 Aralık 2014'te Fatih'te bir gasp olayına karıştığı ortaya çıktı. Avtantil T., bu olaydan 4 gün sonra yakalandığında Davit C. ismiyle işlem görmüştü.
İKİ İSMİ DE SAHTE ÇIKTI
Şüpheli iki farklı olayda iki farklı isimle yakalanmıştı. Peki şüphelinin gerçek ismi neydi? Polis bunun için de bir çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelinin asıl isminin Avtantyl L. olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
‘DEĞİŞİKLİK YAPINCA RAHAT GELİYORLAR'
Eski Asayiş polisi, dedektif Fuat Karabulut, Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu vatandaşların turist olarak girdiğini belirterek "Türkiye'ye özellikle hırsızlık, gasp gibi olayları için gelen yabancı uyruklu suçlu profilleri var. Herhangi bir suç işlediği zaman sadece işlediği suçtan dolayı parmak izi alınıyor. Kimi tutuklanmadan kimi tutuklu kalıp bir süre sonra serbest kaldıktan sonra sınır dışı ediliyor. Bu kişiler özellikle 3'üncü dünya ülkelerinde yani Türki Cumhuriyetlerinde veri tabanı olmadığı için ülkelerine gittiği zaman isimlerindeki bir harf değişikliği ile pasaport çıkartarak ülkemize çok rahat girebiliyorlar. Bu kişiler Turkiye'de ikinci kez suç işleyip yakalandıklarında, geçmiş kayıtları ortaya çıkıyor. Çünkü Türkiye'ye giriş yaptıklarında sadece isim üzerinden arama olup olmadığı bakılıyor" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.