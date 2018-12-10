Söz 63. yeni bölümü ile bu akşam Star TV ekranlarına gelecek. Tim, Karabatak’tan gelen haberle harekete geçer. Hem Karabatak’ı almak hem de Dragan’ın planını engellemek için hazırladıkları tuzak Şero’nun son anda karar değiştirmesiyle Karabatak için hayati bir riske dönüşür. İşte, Söz 63. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

SÖZ 63. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Karabatak, bombalı saldırının faili Şero’nun peşindedir. Ama tam yakalayacağı sırada Şero’nun Dragan’la birlikte yaptığı saldırı planını öğrenir. Artık kendini açık etmeden bu planın detaylarını öğrenmek zorundadır. Ama Şero’nun peşini de bırakmaya niyeti yoktur.

SÖZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Hain pusudan ağır yaralı olarak çıkan Yavuz tedavi altındayken, kardeşleri de sınır dışında ölüm kalım mücadelesi vermektedir.

Dragan örgütü daha organize bir hale getirip üs bölgesi baskını için hazırlarken, Sami’nin emriyle Tarık yarım bıraktığı işi bitirmek için Yavuz’un peşine düşer.

Başından beri Yavuz’un en büyük destekçisi olan Derya onları engellemek için hamle yapsa da Tarık ve adamları ölümle burun buruna olan Yavuz’u çaresiz yakalamak üzeredir.

Artık terör örgütünün bütün organizasyonlarından sorumlu hale gelen Dragan örgütün yönetimine katılmadan önce son hamle yaparak Erdem’e gönderdiği bombalı paketle herkese büyük bir acı yaşatacaktır.

Söz dizisi bu akşam 63. yeni bölümü ile saat 20.00'da Star TV ekranlarına gelecek.

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