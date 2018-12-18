Söz 65. yeni bölüm fragmanı dizinin ekranlara gelen bölümünün ardından merak konusu oldu. Söz'de Yavuz, Sami ve ekibini köşeye sıkıştırdı. Sami bu durumdan kurtulmak için Yavuz’un en zayıf yanına saldırdı. Yani Turan ve Kopuk'a. İşte Söz 64. son bölüm ve 65. yenib ölüm fragmanına dair detaylar...
SÖZ 65. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Söz yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak konusu oldu. Ancak yayıncı kuruluş tarafından henüz Söz 65. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.
SÖZ 64. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Yavuz, Sami ve ekibini köşeye sıkıştırıyor.
Bombalı saldırının faillerini yakalamak için kendi hayatını feda eden Karabatak, ölümle burun burunadır. Tim onu kurtarmak için son bir hamle yapar ama bu hamle Karabatak’ı kurtarmaya yetmez. Teröristlerin eline geçen Karabatak’ın kimliği deşifre olmuştur.
Tim ve Erdem Karabatak’ı aramaya devam ederken, bölgede giderek hakimiyetini büyüten Dragan Karabatak’ın ele geçirildiğini öğrenir.
Yavuz, Sami ve ekibini köşeye sıkıştırmıştır. Sami bu durumdan kurtulmak için Yavuz’un en zayıf yanına saldıracaktır. Turan ve Kopuk’a…
Yavuz, Sami’nin adamlarından birinin gizli bir mekânı olduğunu öğrenir. Mekana düzenlediği baskınla Sami’ye bir adım daha yaklaşmanın fırsatını bulacaktır. Bu yakınlık ona Karabatak hakkında önemli bir istihbarat getirecek ama Turan ve Kopuk’un uğramak üzere olduğu saldırıya yetişmesine de engel olacaktır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.