Söz yayınlanan 66. bölümde Patlayan kamyonun ardından Tim, Karabatak’ın parçalanmış cenazesiyle kışlaya döner. DNA sonuçlarının ardından cenaze töreni yapılacaktır ama Nazlı hala Karabatak’ın ölmediğine inanmaktadır. Bu inancı ve umudu bütün arkadaşlarına aşılamak ister. Fakat yaşanacak gelişmeler hem Nazlı’nın, hem de Tim’in umudunu yitirmesine yol açar. Peki, Söz 67. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
SÖZ 67. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Star TV'de her Pazartesi saat 20.00'da ekranlara gelen Söz dizisi bu akşam 66. bölümü ile seyircisiyle buluştu. Dizinin sevenleri yeni bölüm fragmanı bekliyordu fakat Söz 67. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
SÖZ 66. BÖLÜM ÖZETİ
Yavuz, Dragan ve Sami’nin peşinde!
Patlayan kamyonun ardından Tim, Karabatak’ın parçalanmış cenazesiyle kışlaya döner. DNA sonuçlarının ardından cenaze töreni yapılacaktır ama Nazlı hala Karabatak’ın ölmediğine inanmaktadır. Bu inancı ve umudu bütün arkadaşlarına aşılamak ister. Fakat yaşanacak gelişmeler hem Nazlı’nın, hem de Tim’in umudunu yitirmesine yol açar.
Dragan ve Sami yeni bir ülke kurmayı hayal ederek kendilerine yardımcı olacak bir dostlarıyla buluşur. Fakat yaptıkları görüşmenin Yavuz tarafından takip edildiğini bilmemektedirler. Yavuz bu görüşmenin detaylarını Sami’nin ekibine anlattığında Sami çok zor durumda kalacaktır.
Orhan Sami’nin projesine karşı çıkan ilk isim olur. Yavuz’u kullanarak hayatını garanti altına almak ister. Ama Dragan buna izin vermemek için kaçak yollardan ülkeye giriş yapmıştır bile.
Orhan’ın gizli tanık olarak dinlenmesi için Derya bir organizasyon yapar. Bu organizasyon Dragan’ın baskınıyla sonuçlanır. Yavuz, Derya ve Orhan’ı bu cehennemden çıkarmayı başarır fakat destek alamayacakları bir yerde yalnız kalmışlardır. Artık sadece birbirlerine olan sevgilerinden güç alacakları bir durumdadırlar.
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