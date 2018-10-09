Söz dizisi'nin 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV'de yayınlanan Söz dizisinin 55. yeni bölüm fragmanı bekleniyor. Derya kendisine yapılan saldırının izlerini sürerken Yavuz’un otelde yaptığı operasyonun görüntülerine ulaşır. Yavuz’un time katılmama sebebini öğrenmeye iyice yaklaşmıştır. Bu durum Derya ve Yavuz’u bir kez daha karşı karşıya getirir. İşte Söz dizisinin 54. son bölüme dair detayları...

SÖZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Star TV'de yayınlanan Söz dizisinin merakla beklenen 55. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SÖZ DİZİSİNİN 54. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yavuz’un elinden kurtulan Dragan, İvan’ın yarattığı programla güvenlik sistemlerine sızmayı başarmış ve Milli Güvenlik Protokolü hakkında çok önemli bilgilere ulaştı. Artık hedefine çok yakın bir mesafededir.



Dragan’a destek olmak için Türkiye’ye gelen Nisan, Yavuz’un hedefindedir. Dragan’ın planladığı saldırıyı önlemek için Nisan’la yüz yüze gelen Yavuz, istediğini alabilmek için Nisan’ın en büyük zaafını kullanır; ölüm korkusu. Dragan’ın son adımı atmak için hazırladığı planın karşısında artık tek bir engel vardır; Yavuz Karasu.



Derya kendisine yapılan saldırının izlerini sürerken Yavuz’un otelde yaptığı operasyonun görüntülerine ulaştı. Yavuz’un time katılmama sebebini öğrenmeye iyice yaklaşmıştır. Bu durum Derya ve Yavuz’u bir kez daha karşı karşıya getirdi.



Nisan ve beraberindeki terör eylemcilerine destek olmaya kalkan kara listedeki örgüt temsilcileri eylem hazırlıklarına başladı. Türkiye’de kargaşa yaratacak bombalı eylemler düzenlemek isteyen bu isimleri önlemek için harekete geçen Tim, operasyon sırasında büyük bir engelle karşılaştı. Bu engeli aşabilmek için operasyonu komuta eden Albay Erdem kendi hayatını feda etmek zorunda kaldı.

Senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği Söz dizisinin merakla beklenen 55. yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00'da ekranlarda.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ