Dünyanın en büyük müzik platformlarından biri olan Spotify, ‘Premium’ üyelik ile sunduğu pek çok avantajın dışında kullanıcılara ücretsiz olarak uygulamayı kullanabilme imkanı da veriyor. Ancak bu durumda şarkılar arası geçişlerde reklam dinlemek zorunda kalıyorsunuz ki bir süre oldukça can sıkıcı olabiliyor.

Spotify’ın test ettiği yeni özellik, ücretli bir abone olmasanız dahi şarkı arasındaki reklamları atlamanıza izin verecek. İlk olarak Avustralya’da hizmete giren ‘Active Media’ adı verilen özellik, kullanıcıların ilgilenmediği reklamları atlamalarını sağlıyor. Böylece insanlar sadece ilgilendikleri reklamları dinleyebildiği gibi reklam verenler de sadece tamamen dinlenen ve görüntülenen reklamları için ödeme yapıyor.

Hangi reklamı atlayıp hangisini dinlediğinizi kayıt altına alacak olan Spotify, bu bilgiler sayesinde her kullanıcıya kendine hitap eden reklamlar sunacak. ‘Active Media’ özelliğinin Avustralya’dan sonra dünyanın diğer ülkelerinde de uygulanması bekleniyor.

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