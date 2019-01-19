Bundesliga'nın 18. haftasında Ozan Kabak'ın yeni takımı Stuttgart, Mainz'ı ağırladı. Konuk ekip mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Maça hızlı başlayan Mainz, 22. dakikada Boetius, 28. dakikada ise Matet'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Konuk ekip, 72. dakikada Alexander Hack ile farkı üçe çıkardı: 0-3. Son bölümde uyanan Stuttgart, 83'te Gonzalez, 85'te ise Kempf'in golleriyle skoru 3-2 yapsa da yetmedi. Kazanan Mainz oldu.

GÜNÜN SONUÇLAR:

Augsburg 1 - 2 Fortuna Düsseldorf

E.Frankfurt 3-1 Freiburg

Hannover 96 0-1 Werder Bremen

Bayer Leverkusen 0-1 Mönchengladbach