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Haberler Gündem Çevre DÜŞÜYOR! Son dakika: İSKİ baraj doluluk oranları 31 Ağustos - Korkutan veriler
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İSKİ açıkladı! Barajlarda son durum!

İstanbul’da yağışların azalmasıyla birlikte barajların doluluk oranı yüzde 60 seviyesinin altına düştü. Doluluk oranında en düşük azalma görülen Ömerli Barajı havadan görüntülendi. İstanbul barajlarında su seviyesi 4 ayda yüzde 22.53 seviyesinde düştü

DÜŞÜYOR! Son dakika: İSKİ baraj doluluk oranları 31 Ağustos - Korkutan veriler
İSKİ açıkladı! Barajlarda son durum!
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İHA

İstanbul'da yağışların sona ermesiyle İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyesi azalmaya başladı. İSKİ’nin verilerine göre, nisan ayının sonunda barajlarda doluluk oranı yüzde 80.82 iken, ağustos ayının sonunda bu oran yüzde 58.29 seviyesine düştü.

4 AYDA YÜZDE 22.5 AZALDI

İHA'da yer alan habere göre İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı 4 ayda toplam olarak yüzde 22.53 seviyesinde düştü. Doluluk oranı en yüksek Ömerli'de yüzde 87.77, ölçülürken, doluluk oranı en az Pabuçdere'de yüzde 1.92 olarak ölçüldü.

İSTANBUL'DAKİ BARAJLARDA SON DURUM

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 20.26, Terkos'ta yüzde 65.93, Sazlıdere'de yüzde 30.83, Alibey'de yüzde 27.7, Büyükçekmece'de yüzde 53.39, Ömerli'de yüzde 87.77, Darlık'ta yüzde 59.84, Elmalı'da yüzde 71.48, Kazandere'de yüzde 16.47 ve Pabuçdere'de yüzde 1.92 olarak kaydedildi.

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