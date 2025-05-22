Süeda Çil'den 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' paylaşımı: Kırgınım 22 yıl sonra 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' adı ile beyazperdeye uyarlanan, bir dönemin popüler dizisinde 'Firuze' karakterine hayat veren Süeda Çil, afişte kendisini göremeyince dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Önce sitem eden Çil, daha sonra özür diledi

Habertürk Giriş: 22.05.2025 - 16:02 Güncelleme: 22.05.2025 - 16:17 facebook

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