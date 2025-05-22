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        Haberler Objektife Takılanlar Şükrü Özyıldız'ın iskambil kağıdı şaşkınlığı - Magazin haberleri

        Şükrü Özyıldız'ın iskambil kağıdı şaşkınlığı

        Şükrü Özyıldız, katıldığı bir etkinlikte iskambil kağıtlarıyla gösteri yapan bir sihirbazı büyük bir şaşkınlıkla takip ederken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 08:15 Güncelleme: 22.05.2025 - 08:15
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; DJ Faruk Sabancı, yeni konser serisi 'Vibe Tribe'ın ilkini dün gece Karaköy'deki bir mekânda gerçekleştirdi.

        Faruk Sabancı
        Faruk Sabancı

        Etkinliğe katılanlar arasında oyuncu Şükrü Özyıldız da vardı.

        Şükrü Özyıldız
        Şükrü Özyıldız

        Şükrü Özyıldız, Big Magic adı ile bilinen sihirbaz Koray Işıkoğlu'nun iskambil kağıtlarıyla sergilediği performansını seyretti.

        Performansı pür dikkat seyreden ünlü oyuncunun şaşkınlığı objektiflere böyle yansıdı.

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        #Şükrü Özyıldız
        #Faruk Sabancı
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