Şükrü Özyıldız'ın iskambil kağıdı şaşkınlığı
Şükrü Özyıldız, katıldığı bir etkinlikte iskambil kağıtlarıyla gösteri yapan bir sihirbazı büyük bir şaşkınlıkla takip ederken görüntülendi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; DJ Faruk Sabancı, yeni konser serisi 'Vibe Tribe'ın ilkini dün gece Karaköy'deki bir mekânda gerçekleştirdi.Faruk Sabancı
Etkinliğe katılanlar arasında oyuncu Şükrü Özyıldız da vardı.Şükrü Özyıldız
Şükrü Özyıldız, Big Magic adı ile bilinen sihirbaz Koray Işıkoğlu'nun iskambil kağıtlarıyla sergilediği performansını seyretti.
Performansı pür dikkat seyreden ünlü oyuncunun şaşkınlığı objektiflere böyle yansıdı.