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        Haberler Gündem Güncel Şüpheli ölümde sevgilisinin cesediyle 2 gün aynı evde kaldı! Streç filme sarılı halde bulundu! | Son dakika haberleri

        Şüpheli ölümde streç filme sarılı halde bulundu!

        Çanakkale'de Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimova adlı kadının ölü bulunmasıyla ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı. Olayda kadının cansız bedeni streç filme sarılı halde bulundu. Şüpheli ölümde gözaltına alınan kadının sevgilisi Metin K.'nın, "Masaj yaptığı sırada bir anda fenalaştı. Nefessiz kaldı. Kalp masajı yaptım, geri döndüremedim. Öldüğü için korktum. Kimseye haber veremedim. 2 gün cesetle aynı evde kaldım. Ben öldürmedim." dediği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 11:51 Güncelleme: 22.07.2025 - 11:51
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        Streç filme sarılı halde bulundu!
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        Çanakkale'de Özbekistan uyruklu kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

        AA'da yer alan habere göre polis ekiplerince gözaltına alınan Dinara Alya Urkasimova'nın erkek arkadaşı Metin K. (47), ifadesinin alınması için Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        M.K, emniyetteki ifadesinde, 2 gün önce saat 02.00 sıralarında alkol aldıklarını öne sürerek, "Sonrasında masaj yaptığı sırada bir anda fenalaştı. Nefessiz kaldı. Kalp masajı yaptım, geri döndüremedim. Öldüğü için korktum. Kimseye haber veremedim. 2 gün cesetle aynı evde kaldım. Ben öldürmedim." dediği öğrenildi.

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        Fotoğraf: DHA

        STREÇ FİLME SARILI HALDE BULUNDU

        Bu arada Urkasimova'nın dairesine gelen polis ekiplerine kapıyı Metin K'nin açtığı, polis ekiplerinin Urkasimova'nın nerede olduğunu sorması üzerine şüphelinin kapısını kilitlediği masaj odasını gösterdiği, maktulün cesedinin de odada streç filme sarılı halde bulunduğu bildirildi.

        Öte yandan Dinara Alya Urkasimova'nın 20 Temmuz Pazar günü saat 12.17'de yaptığı Whatsapp durum güncellemesinde "Evlilik hazırlığı içindeyim, bir süreliğine Çanakkale dışında olacağım. Sosyal medyaya bakmayacağım." yazdığı belirtildi. Şüpheli Metin K, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilecek.

        NE OLMUŞTU?

        Esenler Mahallesi Kocatepe Sokak'taki bir sitedeki evinde yalnız yaşayan Dinara Alya Urkasimova'dan (63) 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirmiş, eve gelen polis ve sağlık ekipleri Urkasimova'yı yerde hareketsiz bulmuştu. Sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede, Özbekistan uyruklu kadının yaşamını yitirdiğini tespit etmişti.

        Dinara Alya Urkasimova'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine gönderilirken Urkasimova'nın erkek arkadaşı olduğu öğrenilen ve bu sırada evde bulunduğu iddia edilen Metin K. (47) polis tarafından şüpheli olarak gözaltına alınmıştı.

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