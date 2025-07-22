Çanakkale'de Özbekistan uyruklu kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

AA'da yer alan habere göre polis ekiplerince gözaltına alınan Dinara Alya Urkasimova'nın erkek arkadaşı Metin K. (47), ifadesinin alınması için Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

M.K, emniyetteki ifadesinde, 2 gün önce saat 02.00 sıralarında alkol aldıklarını öne sürerek, "Sonrasında masaj yaptığı sırada bir anda fenalaştı. Nefessiz kaldı. Kalp masajı yaptım, geri döndüremedim. Öldüğü için korktum. Kimseye haber veremedim. 2 gün cesetle aynı evde kaldım. Ben öldürmedim." dediği öğrenildi.

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Fotoğraf: DHA

STREÇ FİLME SARILI HALDE BULUNDU

Bu arada Urkasimova'nın dairesine gelen polis ekiplerine kapıyı Metin K'nin açtığı, polis ekiplerinin Urkasimova'nın nerede olduğunu sorması üzerine şüphelinin kapısını kilitlediği masaj odasını gösterdiği, maktulün cesedinin de odada streç filme sarılı halde bulunduğu bildirildi.

Öte yandan Dinara Alya Urkasimova'nın 20 Temmuz Pazar günü saat 12.17'de yaptığı Whatsapp durum güncellemesinde "Evlilik hazırlığı içindeyim, bir süreliğine Çanakkale dışında olacağım. Sosyal medyaya bakmayacağım." yazdığı belirtildi. Şüpheli Metin K, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilecek.