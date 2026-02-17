Canlı
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Sürüklenmiş' seyirciyle buluşuyor

        'Sürüklenmiş' seyirciyle buluşuyor

        Rıza Kocaoğlu ve Tuğrul Tülek'i aynı sahnede buluşturan 'Sürüklenmiş' adlı oyun 18 Şubat'ta ParibuART'ta seyirciyle buluşacak

        Giriş: 17.02.2026 - 00:21 Güncelleme: 17.02.2026 - 00:21
        'Sürüklenmiş' seyirciyle buluşuyor
        İngiliz yazar Tim Foley’nin çağdaş tiyatronun dikkat çeken metinleri arasında yer alan oyunu Sürüklenmiş, 18 Şubat’ta Paribu ART’ta prömiyer yapıyor. Yapımcılığını Satsuma’nın, yönetmenliğini İbrahim Çiçek’in üstlendiği oyunda Rıza Kocaoğlu ve Tuğrul Tülek aynı sahneyi paylaşıyor.

        Çok özlerken ayrı kalan iki çocuğun hikâyesi olan Sürüklenmiş; babalar ve oğulları, kardeşliği, gitmeyi ya da gidebilmeyi, suçlu hissetmeyi ve yas tutabilme becerisini ele alıyor. Minimal anlatımı ve güçlü diyaloglarıyla oyun, izleyiciyi hem karakterlerin iç dünyasına hem de kendi bekleyişlerine bakmaya davet ediyor.

        Sürüklenmiş; 18 Şubat’ta gerçekleşecek prömiyerinin ardından 2 Mart’ta DasDas’ta, 9 ve 27 Mart’ta tekrar Paribu Art’ta 25 Mart’ta Bursa Baob’da sahnelenecek. Oyunun biletleri satışa çıktı.

