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        Haberler Bilgi Survivor All Star 2025 şampiyonu belli oluyor! Survivor şampiyonu kim oldu, kim kazandı, Adem mi, Batuhan mı birinci oldu?

        Survivor All Star 2025 şampiyonu belli oluyor! Survivor şampiyonu kim oldu, kim kazandı?

        Survivor 2025'te büyük final için nefesler tutuldu. Sezon boyu rakiplerini eleyerek finale yükselme başarısı gösteren Adem ve Batuhan Survivor şampiyonu olabilmek adına canlı yayında zorlu parkura çıkıyor. İstanbul Beykoz Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi canlı yayında belli olacak Survivor şampiyonu, büyük ödülün sahibi olacak. Programı yakından takip eden izleyiciler Survivor şampiyonunu canlı yayın üzerinden takip edebilecek. Peki, "Survivor şampiyonu kim oldu, kim kazandı?" İşte Survivor All Star 2025 şampiyonu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 20:04 Güncelleme: 13.06.2025 - 20:04
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        Survivor 2025 şampiyonu canlı yayında belli oluyor... TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da heyecan final mücadelesi ile sürüyor. Çeyrek ve yarı final mücadelelerinin ardından Ayşe ve Volkan Survivor'da elenerek yarışmaya veda eden yarışmacılar olurken, Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı finale yükselen isimler oldu. Büyük finalde karşı karşıya gelecek Adem ve Batuhan Survivor'da birincilik mücadelesi verecek. Peki, "Survivor şampiyonu kim oldu, Adem mi, Batuhan mı birinci oldu?" İşte Survivor büyük finalinde şampiyon olan yarışmacı...

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        SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE?

        Survivor 2025 finali 13 Haziran tarihinde İstanbul Beykoz Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde gerçekleşecek.

        Survivor finali saat 19:00'da başlayacak

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        SURVIVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU?

        Survivor 2025 şampiyonu olabilmek adına Adem ve Batuhan karşı karşıya geliyor. Büyük mücadelenin galibi Survivor All Star'da şampiyon olarak kupanın ve büyük ödülün sahibi olacak. Birinci olan yarışmacı belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        SURVİVOR FİNALE KİM KALDI?

        Adem Kılıçcı

        Batuhan Karacakaya

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        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Final mücadelelerinin ardından Volkan ve Ayşe Survivor'a veda eden isimler oldu.

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