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        Haberler Bilgi Yaşam LGS TARİHİ, SAATİ VE OTURUM BİLGİSİ DETAYLARI! 2025 Lise MEB LGS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor, 1.ve 2. oturum kaç dakika sürecek?

        LGS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek? MEB Lise LGS tarihi, saati, soru dağılımı, oturum bilgisi 2025

        Milyonlarca öğrencinin 2025 LGS heyecanı başladı. LGS tarihi, saati, soru dağılımı ve oturum bilgisi merak konusu olurken detaylar MEB kılavuzunda duyuruldu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda ve yurt dışında 13 merkezde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda yapılacak lise sınavındaki oturumlarda soru sayısı ve sınav süresi değişiklik gösteriyor. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika? İşte, 2025 LGS başlangıç ve bitiş saati ile sınav süresi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2025 - 08:06 Güncelleme: 15.06.2025 - 09:50
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        Pazar günü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav gerçekleştirilecek. MEB koordineli gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak. Sınav için geri sayım sona ererken LGS sınav saati ve süresi başta olmak üzere birçok detay araştırılmaya başlandı. Sınava girecek öğrenciler şimdi ise "LGS saat kaçta başlayacak, bitecek ve kaç dakika sürecek sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki LGS ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte LGS sınav süresi ve merak edilen diğer tüm detaylar.

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        LGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR, KAÇ SORU SORULACAK?

        2025 LGS tarihi belli oldu. LGS bugün 15 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak. Türkiye saati ile saat 09.30'da başlayacak birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorularak 75 dakika süre verilecek.

        İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak. Bu oturumda öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.

        Oturumlar arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.

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        LGS SÖZEL ALAN SORULARI

        Türkçe 20

        T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10

        Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10

        Yabancı Dil 10

        LGS SAYISAL ALAN SORULARI

        Matematik 20

        Fen Bilimleri 20

        LGS'YE GİRERKEN BULUNDURULMASI GEREKENLER

        Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesiyle geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olacak. Ayrıca öğrencilerin yanlarında en az iki koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, birer kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurması gerekecek.

        Daha önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, sınav kitapçıklarını bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek.

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        LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        LGS 2025 sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025 tarihinde resmi olarak MEB'in "meb.gov.tr" internet adresinden duyurulacak. Sonuç belgeleri posta ile gönderilmeyecek. Öğrenciler sonuçlarına e-Devlet üzerinden de ulaşabilecek.

        TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

        Tercih Dönemi: 14 - 24 Temmuz 2025

        Yerleştirme Sonuçları Açıklanma Tarihi: 4 Ağustos 2025

        Nakil Tercih Dönemleri: 4 - 14 Ağustos 2025 (1. ve 2. Nakil Başvuru ve Sonuçları)

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