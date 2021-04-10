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Survivor İlayda, Hanzade ve Batuhan neden ceza aldı?

Survivor İlayda, Hanzade ve Batuhan neden ceza aldı? Survivor 2021'in son bölümünde bazı yarışmacıların yemek çaldığı ortaya çıktı. Acun Ilıcalı ve ekibinden yarışmacılara sert bir ceza geldi. Ceza alan yarışmacılar tepki gösterdi ve gözyaşlarına engel olamadı. İşte merak edilen detaylar...

Survivor İlayda, Hanzade ve Batuhan neden ceza aldı?

Survivor 2021'de açlıkla büyük bir mücadele veren yarışmacılar zorlandığı anlarda açlık hissine yenilerek yiyecek çalma girişiminde bulunabiliyor. Son bölümde bu olayın bir örneği yaşandı, hırsızlık yapan yarışmacılar ceza aldı.

İLAYDA, HANZADE VE BATUHAN NEDEN CEZA ALDI?

Acun Ilıcalı "Survivor'da üzücü bir durum yaşandı. Konu Aleyna Çalışkan ve Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili. Üzücü ve şaşırdığımız bir gelişme. Yarışmacılarımız arasında eşitliği sağlamaya çalıştık. Fakat bize gelen bilgiler ışığında eşitlik ilkesinin bozulduğunu öğrendik. Bu yarışmanın kurallarının bazı yarışmacılar tarafından delindiğini gördük. Aldığım bilgiye göre Aleyna Çalışkan ve Aleyna Kalaycıoğlu bazı maddeler temin ettiler. Bunları da sakladılar." açıklamasında bulundu.

Aleyna Kalaycıoğlu "Evet yaptım, yaptığım şey yanlıştı. Kendimi savunamıyorum." dedi. Aleyna Çalışkan "Evet doğru, yaptığımız şeyden dolayı pişmanız. Sonunu düşünmedik. Bir daha asla böyle bir şey olmayacak." dedi.

Acun "Böyle bir olaya göz yummayacağız. Üçüncü yarışmacımıza geliyorum o da İlayda. İlayda bana gelen bilgiye göre sen Hanzade'ye bir yiyecek veriyorsun."

İlayda ve Hanzade Acun Ilıcalı'nın iddiasını doğruladı. İlayda, kendi ödülünden Hanzade'ye ikram ettiği için ceza aldı.

Acun "Bu bir kural ihlalidir ve bunun sonuçları olacak. Batuhan'a döneceğim, seninle ilgili bir iddia var."

Batuhan "Böyle bir şeye yeltendim. Elime yüzüme bulaştı. Bir içecek gördüm ve çantama attım. Bir de sakladım. Bulunmuş. Türünün ne olduğunu bilmiyordum. Özür dilerim."

Acun "Fırsat eşitsizliği olduğu için, müsamaha gösteremeyeceğimiz için yaptırım yapmak zorundayız. Kararımız şu Aleyna Çalışkan ve Kalaycıoğlu, İlayda, Hanzade ve Batuhan, hepiniz üçer ödülden yararlanmayacaksınız. "

Yarışmacılar bu cezanın çok ağır olduğunu iddia ederek tepki gösterdi. Batuhan, patlayarak "Çok ağır abi, çok açız. Toparlayamam kendimi" dedi. Ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Acun "Buradan şunu anlıyorum. Sanki biz suçlu çıkacağız. Haberimiz olmasa işi götüreceksiniz. Bakıyorum da biz suçlu çıkacağız." diye yarışmacılara tepki gösterdi.

Batuhan "Bir daha böyle bir şey yaparsam beni eleyin." dedi.

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