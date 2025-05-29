Taksim'de 'durma eylemi' yapan 1 kişi tutuklamaya sevk edildi
Gezi Parkı eylemlerinin 12. yıldönümünde Taksim Meydanı'nda 'durma eylemi' yapan ve gözaltına alınan 18 kişiden 1'i tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Gezi Parkı eylemlerinin 12. yıldönümünde önceki gün Taksim Meydanı'nda yapılan 'duran insan' eylemine polis müdahale etti. Akşam saatlerinde Taksim Meydanı'na gelen 18 kişi burada yüzlerini AKM'ye dönerek 'durma eylemi' gerçekleştirdi. 18 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Vatan Emniyet'e götürüldü.
17 SERBEST, 1 TUTUKLAMA TALEBİ
Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 kişi Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. 17 kişi savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 kişi ise tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.