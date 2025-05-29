Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Taksim'de 'durma eylemi' yapan 1 kişi tutuklamaya sevk edildi

        Taksim'de 'durma eylemi' yapan 1 kişi tutuklamaya sevk edildi

        Gezi Parkı eylemlerinin 12. yıldönümünde Taksim Meydanı'nda 'durma eylemi' yapan ve gözaltına alınan 18 kişiden 1'i tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

        Giriş: 29.05.2025 - 16:48 Güncelleme: 29.05.2025 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taksim'de 'durma eylemi' yapan 1 kişi tutuklamaya sevk edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gezi Parkı eylemlerinin 12. yıldönümünde önceki gün Taksim Meydanı'nda yapılan 'duran insan' eylemine polis müdahale etti. Akşam saatlerinde Taksim Meydanı'na gelen 18 kişi burada yüzlerini AKM'ye dönerek 'durma eylemi' gerçekleştirdi. 18 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Vatan Emniyet'e götürüldü.

        17 SERBEST, 1 TUTUKLAMA TALEBİ

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 kişi Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. 17 kişi savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 kişi ise tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dört millet bahçesi açıldı
        Dört millet bahçesi açıldı
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        ABD Suriye Büyükelçiliğini açtı
        ABD Suriye Büyükelçiliğini açtı
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Kanlı arazi! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Kanlı arazi! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        Eski eşinin sevgilisine ölüm tuzağı kurdu!
        Eski eşinin sevgilisine ölüm tuzağı kurdu!
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı