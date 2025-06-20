Taner Rumeli'den Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı'na ziyaret

Oyuncu Taner Rumeli, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu'yu makamında ziyaret etti. Ziyaretin ana gündem maddesi, bakanlığın sinema sektörüne yönelik destekleri ve hükümetin genel kültür-sanat politikalarına sağladığı katkılar oldu.

Görüşmeye ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaşan Taner Rumeli; "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Dr. Batuhan Mumcu’yu ziyaret ederek, Bakanlığımızın sinema sektörüne sunduğu destekler ile hükümetimizin kültür - sanat politikalarına sağladığı güçlü katkılar üzerine keyifli ve bilgilendirici bir sohbet gerçekleştirdik. Nazik misafirperverliği için Sayın Bakan Yardımcımıza gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Instagram