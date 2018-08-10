Tarihi Musevi Mezarlığı'nı soydular

Göksel Gürsoy'un haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan tarihi Musevi Mezarlığı'nın bahçe duvarlarında bulunan demir korkuluklar çalındı.

BELEDİYE TARAFINDAN BAKIMA ALINMIŞTI

Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, 2010 yılında ziyaret ettiği Çorlu'daki Musevi Mezarlığı'nın bakımsız olmasından dolayı sitem etmişti. Mezar taşlarını okuyarak mezarlığın 200 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirten Haleva, "Bu mezarlık muhafaza edilmeli. Bu da ortadan kaybolursa tarih kaybolur; kitaplarda kalır. Ama bu mezarlık Türkiyemiz için bir kanıttır" demişti. Haleva'nın ziyaretinin ardından Çorlu Belediyesi 2015 yılında Musevi Mezarlığı'nı bakıma almıştı. Mezarlığın ilk olarak çevre duvarları, ardından çevre düzenlemesi yapıldı. Kaynaklara göre 1970'li yıllardan sonra Yahudi nüfusunun kalmadığı bölgede 1905 yılında yapılan havra da camiye dönüştürülmüştü.

DEMİR KORKULUKLARI ÇALDILAR

3 yıl önce düzenlemesi tamamlanan Musevi Mezarlığı'nın bahçe duvarlarında bulunan ve yaklaşık 100 bin lira değerinde olduğu öğrenilen demir korkuluklar kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Mezarlığın sadece demir kapısı ile 5 korkuluk bırakan hırsızları bulmak için polis ekipleri soruşturma başlattı. Olay yerinde parmak izi çalışması yapan ekipler MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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