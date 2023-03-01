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Tarihin en akıl almaz olayı: Siyahi bebeklerin timsah yemi olarak kullanılması

Amerika Birleşik Devletleri'nde köleliğin olduğu dönemde siyahi bebekler, timsah avcılığında yem olarak kullanılıyordu. Birçok gazete haberi, bunun zararsız bir durum olduğunu ve siyahi bebeklerin bu iş için beyaz bebeklerden daha iyi olduğunu yazıyordu. İşte, detaylar...

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  • Tarihin en akıl almaz olayı: Siyahi bebeklerin timsah yemi olarak kullanılması

    Tarih bu zamana kadar birçok ürkütücü insanlık suçu yazdı. Ancak yine de bu hiçbirini daha az korkunç hale getirmedi. Örneğin, bu yazının konusu olan siyahi bebeklerin timsah yemi olarak kullanılması gibi.

    Bu uygulamanın ABD'de, köleliğin en yoğun olduğu zamanlarda yaşandığı düşünülüyor. Tam olarak kanıtlanamasa da elimizdeki belgeler bu olayın nadir de olsa gerçekleştiğine işaret ediyor.
  • Tarihin en akıl almaz olayı: Siyahi bebeklerin timsah yemi olarak kullanılması

    Ferris Eyalet Üniversitesi'nin içerisinde yer alan Jim Crow Irkçı Hatıra Müzesi'nde bununla ilgili bazı belgeler sergileniyor. Hatta, müze yetkilileri olayın gerçekliğini şu sözlerle ifade ediyor: 

    Aslında mesele Afro-Amerikan bebeklerin timsah yemi olarak kullanılıp kullanılmadığı değil, asıl soru uygulamanın ne kadar sıklıkta yapıldığıdır. 

    Fotoğrafta, siyahi bebeklerin nasıl yem olarak kullanıldığını anlatan bir çizim görülüyor.
  • Tarihin en akıl almaz olayı: Siyahi bebeklerin timsah yemi olarak kullanılması

    Üniversitenin resmi web sitesinde yer alan bilgiler bizi, çok eski zamanlara götürüyor; 1908 yılında Washington Times'ta yayınlanan bir makalede, hayvanat bahçesinde yaşanan olaylar anlatılıyordu. 

    Yazıda, iki küçük siyahi çocuğun ziyaretçilerin önünde bir görevli tarafından, timsahların önüne doğru sürüklendiği ve timsahların "servisine sunulduğu" ifade ediliyordu.

    Fotoğrafta Roanoke Daily Times gazetesinin 20 Haziran 1890 yılında olayı, "Timsahları Zenci Çocuklarla Besleme" başlığında bir haber yayınladığı görülüyor.
  • Tarihin en akıl almaz olayı: Siyahi bebeklerin timsah yemi olarak kullanılması

    21 Eylül 1923 yılında ise Oakland Tribune isimli gazetede -artık yayınlanmıyor- konuyla ilgili bir makale yayınlandı. Makalede, timsah önüne atılan bebeklerin hiçbir zarar görmediği, annelerin çocuklarını sudan "mutlu ve gülerek" çıkardığı anlatılıyordu. 

    Bebekler, sadece timsahları yuvasından çıkarmak için kullanılıyordu. Bu sayede timsah avcıları ödüllerini alırken, bebeğini feda eden anneler de iki dolar kazanıyordu. Hatta makale, bu iş için "siyah lokmaların" daha iyi olduğunu çünkü daha dikkat çekici olduğunu da belirtiyordu. 

    Fotoğrafta The Atlanta Independent gazetesinin 11 Ekim 1923 tarihinde olay hakkında "Florida eyaletinde bebekler timsah yemi olarak kullanıldı" başlığı attığı görülüyor.
  • Tarihin en akıl almaz olayı: Siyahi bebeklerin timsah yemi olarak kullanılması

    Bu rahatsız edici makalelerin benzerleri birçok gazetede çeşitli yıllarda yayınlandı. "Timsah Yemi İçin Bebekler Aranıyor, İade Edilecek Canlı" başlıklarının altında süreç anlatılıyor ve annelere koyu kahverengi bebeklerini getirme karşılığında küçük bir kazanç sağlamanın zararsız bir yol olduğu söyleniyordu.

    Müze, bu olayın nadir de olsa gerçekleştiğinin su götürmez bir gerçek olduğunu bildiriyor ve şu sözleri ekliyor: 

    Herhangi bir nedenle bir Afrikalı Amerikalıyı öldürmenin, sakatlamanın, baskı altına almanın veya kullanmanın bir yolu varsa, bu büyük olasılıkla olmuştur.

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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