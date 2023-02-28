Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hindistan'ın meşhur sokak gösterisi yılan danslarının arkasındaki asıl hikâye

Hindistan'da sıklıkla yapılan sokak gösterilerinden biri olan yılan dansı, dışarıdan bakıldığında eğlenceli bir şov gibi gözükebilir ancak işin aslı biraz üzücü çünkü yılanlar aslında dans etmiyor tam aksine kendilerini bir tehdide karşı korumaya çalışıyor. İşte, detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Hindistan'ın meşhur sokak gösterisi yılan danslarının arkasındaki asıl hikaye

    Hindistan dediğimiz zaman aklımıza gelen birçok şey arasında, meşhur yılan dansları da var; sokaklarda gösteri yapan yılan oynatıcıları, flüte benzer bir alet olan pungi isimli bir müzik aleti çalar ve yılanlar dans etmeye başlar... ya da gerçekten öyle mi? Asıl hikâye bundan biraz farklı ve dışarıdan görüldüğü gibi pek de eğlenceli değil.
  • Hindistan'ın meşhur sokak gösterisi yılan danslarının arkasındaki asıl hikaye

    Yılan dansının ilk adımı, uygun bir yılan yakalamaktır. Yılan oynatıcıları ya kendileri vahşi doğada bir yılan avlar ya da bir yerden satın alır. 

     
  • Hindistan'ın meşhur sokak gösterisi yılan danslarının arkasındaki asıl hikaye

    Yakalanan yılanların dişleri çıkarılır ve eğer yılan zehirliyse zehir kanalları alınır. Arkasından yılanın evcilleştirilme süresi başlar. Bu süre iki haftayla 6 ay arasında değişirken olası bir saldırıyı engellemek için yılanların ağzı bağlanır.
  • Hindistan'ın meşhur sokak gösterisi yılan danslarının arkasındaki asıl hikaye

    Yakalanan yılanlara genellikle sığır eti, tavuk, yumurta ve sudan oluşan bir diyet verilir. Ayrıca düzenli banyolarla temiz tutulurlar. Gösteriden önce yılanlar fırçalanır ve temizlenir. 
  • Hindistan'ın meşhur sokak gösterisi yılan danslarının arkasındaki asıl hikaye

    Gerçek şu ki, yılanlar aslında duyma yeteneğinden yoksundur ve bu nedenle müziği duymazlar. Bunun yerine müzik aletinin titreşimlerine ve hareketlerine tepki verirler. Aslında yılanlar, bunu bir tehdit olarak algılar ve bu yüzden kendini korumak için hareket ederler.  
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.