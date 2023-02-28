Hindistan dediğimiz zaman aklımıza gelen birçok şey arasında, meşhur yılan dansları da var; sokaklarda gösteri yapan yılan oynatıcıları, flüte benzer bir alet olan pungi isimli bir müzik aleti çalar ve yılanlar dans etmeye başlar... ya da gerçekten öyle mi? Asıl hikâye bundan biraz farklı ve dışarıdan görüldüğü gibi pek de eğlenceli değil.