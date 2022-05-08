AA

Türkiye'nin tarım ihracatı, nisanda 2 milyar 765 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, yılın 4 ayında da 2,5 milyar doların üzerinde tutunmayı başardı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin nisan ayı ihracatı 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 24,6 artarak 23 milyar 363 milyon dolar oldu.

Tarım sektörü, ihracattaki güçlü performansını nisan ayında da sürdürdü. Jeopolitik risklere karşın sektör temsilcilerinin sürekli yeni pazarlarla ihracat ağını genişletmesi bu güçlü performansa katkıda bulundu.

Türkiye'nin tarım ihracatı, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 artarak 2 milyar 765 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektör, yılın 4 ayında da 2,5 milyar doların üzerinde tutunmayı başardı.

Bu yıl ocakta 2 milyar 558 milyon dolar, şubatta 2 milyar 773 milyon dolar ve martta 3 milyar 30 milyon dolar tutarında dış satım yapan sektör, 8 milyar 374 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ilk çeyrek ihracatını gerçekleştirmişti.

Tarım ihracatının nisan ayında Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı da yüzde 11,8 oldu.

Tarım sektörünün dış satımı Ocak-Nisan 2022'de de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,1 artarak 11 milyar 127 milyon dolara çıktı.

ORMAN ÜRÜNLERİNDE REKOR

Sektörlere göre ihracata bakıldığında, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri nisan ayında da liderliğini sürdürdü. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, bu dönemde 819 milyon 394 bin dolar tutarında dış satım yaptı.

Mobilya kağıt ve orman ürünleri sektörü ise 778 milyon 148 bin dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attı.

Bu sektörleri, 383 milyon 680 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 210 milyon 446 bin dolarla yaş meyve sebze, 207 milyon 225 bin dolarla meyve sebze mamulleri, 139 milyon 387 bin dolarla kuru meyve ve mamulleri, 126 milyon 825 bin dolarla fındık ve mamulleri, 52 milyon 441 bin dolarla tütün, 29 milyon 744 bin dolarla zeytin ve zeytinyağı, 18 milyon 96 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri sektörleri izledi.

EN HIZLI ARTIŞ SU ÜRÜNLERİNDE

Tarım grubu bünyesindeki 10 sektörden 9'u ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre artırdı.

En fazla ihracat artışını yüzde 36,7 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü yaptı.

Bu sektörü, yüzde 33,9 ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri, yüzde 31,4 ile meyve sebze mamulleri, yüzde 19,8 ile zeytin ve zeytinyağı, yüzde 17,4 ile süs bitkileri ve mamulleri, yüzde 14,4 ile kuru meyve ve mamulleri, yüzde 9,3 ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, yüzde 4,5 ile yaş meyve ve sebze, yüzde 0,1 ile tütün izledi.

Fındık ve mamulleri sektörünün dış satımı ise yüzde 23,5 azalış kaydetti.

TİM verilerine göre, geçen ay tarım ve tarıma bağlı sektörlerin ihracatı (bin dolar) şöyle: