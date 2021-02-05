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Tarım ürünleri ihracatında en fazla dış satımı hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü yaptı

Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatı, geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 2 milyar 63 milyon 951 bin dolara yükseldi. Tarım ihracatında en fazla dış satımı 601 milyon 104 bin dolarla hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü yaptı. Tarıma bağlı sektörler arasında en fazla ihracat artışını yüzde 9,3 ile yaş meyve ve sebze sektörü kaydetti

Tarım ürünleri ihracatında en fazla dış satımı hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü yaptı
AA

Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşın ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 2 milyar 63 milyon 951 bin dolara yükseldi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 2,5 artarak 15 milyar 48 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatı da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşın ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 2 milyar 63 milyon 951 bin dolara yükseldi.

Tarım ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 15,2 olarak gerçekleşti.

Bu artış dış ticaretin olumsuz etkilendiği salgın ortamında gıdaya olan talebin arttığını ortaya koydu.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin sanayi ihracatı yüzde 0,1 artarak 11 milyar 116 milyon 936 bin dolar, madencilik ihracatı ise yüzde 7,4 artışla 353 milyon 423 bin dolar oldu.

TARIM İHRACATINDA HUBUBAT BAKLİYAT VE YAĞLI TOHUMLAR SEKTÖRÜ LİDER

Sektörlere göre bakıldığında tarım ihracatında en fazla dış satımı 601 milyon 104 bin dolarla hububat bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü gerçekleştirdi.

Söz konusu sektörü 454 milyon 63 bin dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri, 279 milyon 79 bin dolarla yaş meyve ve sebze, 217 milyon 214 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 191 milyon 187 bin dolarla fındık ve mamulleri, 129 milyon 884 bin dolarla meyve sebze mamulleri, 104 milyon 109 bin dolarla kuru meyve ve mamulleri, 59 milyon 334 bin dolarla tütün, 15 milyon 962 bin dolarla zeytin ve zeytinyağı, 12 milyon 16 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri izledi.

Tarım sektörünü oluşturan 10 alt sektörden 6 tanesinin ihracatı ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre artış kaydederken, 4 sektörün dış satımında ise azalış görüldü.

EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖRÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Tarıma bağlı sektörler arasında en fazla ihracat artışını yüzde 9,3 ile yaş meyve ve sebze sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü, yüzde 9 ile süs bitkileri ve mamulleri, yüzde 4,3 ile fındık ve mamulleri, yüzde 4,1 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 3 ile hububat bakliyat ve yağlı tohumlar, yüzde 0,3 ile mobilya kağıt ve orman ürünleri izledi.

Söz konusu dönemde dış satımda en fazla azalış yüzde 34,7 ile zeytin ve zeytinyağı sektöründe gerçekleşti. Bu sektörün ardından ihracatta tütün sektöründe yüzde 25, kuru meyve ve mamulleri sektöründe yüzde 8, meyve ve sebze mamulleri sektöründe yüzde 1,5 azalış görüldü.

TİM verilerine göre, ocak döneminde tarım ve tarıma bağlı sektörlerin ihracatı (bin dolar) şöyle:

1 - 31 OCAK
SEKTÖRLER20202021Değişim ('20/'19)Pay(20) (%)
I. TARIM2.043.2102.063.9511,015,2
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.381.7171.392.6750,810,3
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri583.440601.1043,04,4
Yaş Meyve ve Sebze255.295279.0799,32,1
Meyve Sebze Mamulleri131.870129.884-1,51,0
Kuru Meyve ve Mamulleri113.205104.109-8,00,8
Fındık ve Mamulleri183.300191.1874,31,4
Zeytin ve Zeytinyağı24.45215.962-34,70,1
Tütün79.13159.334-25,00,4
Süs Bitkileri ve Mam.11.02412.0169,00,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER208.704217.2144,11,6
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller208.704217.2144,11,6
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ452.789454.0630,33,4
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri452.789454.0630,33,4

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