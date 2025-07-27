Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tarlada kadın cinayeti! Genç kadın başından vuruldu! | Son dakika haberleri

        Tarlada kadın cinayeti! Genç kadın başından vuruldu!

        Edirne'de bir ayçiçeği tarlasında korkunç bir kadın cinayeti işlendi. Olayda S.Ç. adlı kadın başından vurulmuş halde bulundu. Osmaniye'ye kaçtığı belirlenen katil zanlısı, ekiplerin operasyonuyla saklandığı evde yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 10:26 Güncelleme: 27.07.2025 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarlada kadın cinayeti! Başından vuruldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Edirne'de ayçiçeği tarlasında başından tabancayla vurulmuş halde kadın cesedi bulundu.

        AA'da yer alan habere göre Havsa ilçesine bağlı Kabaağaç köyünde tarlada bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını gören çiftçiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri S.Ç'nin (33) öldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası S.Ç'nin cesedi, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Edirne İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

        Olay yerindeki delilleri titizlikle toplayan ekipler, güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

        Yapılan çalışma ve teknik takip sonucu zanlının kimliği tespit edildi. Osmaniye'ye kaçtığı belirlenen Z.D. ekiplerin operasyonuyla saklandığı evde yakalandı.

        Edirne'ye getirilen cinayet zanlısı jandarmadaki ifadesinde S.Ç'yi silahla kafasından vurduğunu ve tarlaya attığını itiraf etti. İşlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan öldürülen S.Ç. ve cinayet zanlısı Z.D'nin başka kişilerle evli ve 3'er çocukları olduğu öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Çok geç olmadan
        Çok geç olmadan
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        İstanbul metrosunda kavga
        İstanbul metrosunda kavga
        MHP'den komisyona 4 isim
        MHP'den komisyona 4 isim
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!