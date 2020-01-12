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Tartıştığı kocasının bıçakladığı kadın ağır yaralandı

Çorum'da bir kadın, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Ameliyata alınan kadın yoğun bakımda tedavi altına alınırken, hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Eşini bıçaklayan koca ise gözaltına alındı

çorum kadına şiddet
İHA

Çorum'da kocasının bıçakladığı kadın ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi’nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, A.A. (51) ve eşi E.A. (41) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile A.A., eline geçirdiği bıçakla eşini iki yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan E.A., olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan kadın hemen ameliyata alındı. Yaklaşık 2 saat ameliyatta kalan E.A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Eşini bıçaklayan A.A. ise, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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