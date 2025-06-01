Tatilde yeme içme alışkanlıklarınız kontrolden çıkmasın; sağlıklı seçimlerle denge kurun. Özellikle uzun süreli tatil sonrası istenmeyen kilolarla baş başa kalmayın.

TATİLDEN ÖNCE TARTIYA ÇIKIN

Tatil öncesi kilonuzu not almak, tatil sonrası yaşanabilecek değişimi takip etmenizi sağlar. Böylece dönüşte, hedeflerinizi bu değişime göre planlayabilirsiniz.

GÜNE KAHVALTISIZ BAŞLAMAYIN

Kahvaltı, günün en önemli öğünüdür. Tatilde de bu alışkanlıktan vazgeçmeyin. Açık büfede bolca yeşillik, domates ve salatalık alın. Yağsız omlet ya da haşlanmış yumurta ve birkaç çeşit peynir ile güne tok başlayabilirsiniz. Tatlı ihtiyacınız varsa kuru meyveler ya da 1 yemek kaşığı bal veya reçel yeterli olur. Hamur işlerinden ise mümkünse uzak durun ya da sadece bir çeşitle sınırlı kalın.

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ARA ÖĞÜNLERİ ATLAMAYIN

Deniz, havuz veya geziler arasında ara öğünleri unutmayın. Bir avuç kuruyemiş, birkaç kuru meyve ya da orta boy bir taze meyve sağlıklı bir ara öğün için idealdir.

YEMEĞİNİZİ SOSSUZ TERCİH EDİN

Soslu yemekler genellikle fazla yağ ve kalori içerir. Sade, ızgara ya da haşlanmış yemekler hem daha hafif hem de daha sağlıklıdır.

TABAĞINIZI ÜST ÜSTE DOLDURMAYIN Açık büfede tüm seçenekleri bir arada görmek iştahınızı kabartabilir. Tabağınızı zihninizde dört parçaya bölün; her bölüme farklı bir yiyecek yerleştirerek hem çeşitliliği koruyun hem de porsiyon kontrolü sağlayın. TATİLİN CAZİBESİNE KAPILMAYIN Tatlı büfeleri göz alıcı olabilir. Ancak sütlü tatlılar ya da küçük bir dondurma gibi daha hafif seçeneklere yönelin. Hamur işi tatlılar tercih edilecekse, yarım porsiyon ve öğle öğününde tüketmek en doğrusudur. REKLAM “İÇECEK KİLO YAPMAZ” DEMEYİN Sıcak havalarda serinlemek için içilen yüksek kalorili içecekler fark edilmeden kilo alımına neden olabilir. Önceliğiniz her zaman su olsun. Soda, maden suyu ya da diyet içecekleri de makul miktarda tüketilebilir. ALKOLÜN KALORİSİNE DİKKAT Alkol, yağlı yemek kadar yüksek kalorilidir. Her şey dahil sistemde kontrolsüz alkol tüketimi kolaydır. Alkol alacaksanız, o öğünde yemek porsiyonunuzu azaltarak dengeyi sağlayabilirsiniz. EGZERSİZİ TATİL RUTİNİNİZE EKLEYİN Tatilde hareket az olabilir. Ancak her gün en az 30 dakikalık bir yürüyüş, alınan fazla kalorileri dengelemeye yardımcı olur. Tatilin tadını çıkarırken aktif kalmaya da özen gösterin.