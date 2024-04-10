7. ÖĞÜNLERDE SEBZE TÜKETMEK

Lif, mineral ve vitamin açısından zengin olan sebzeleri tüketmek sindirim sisteminiz üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. İçerdikleri kalori bakımından da düşük olan sebzelerle öğününüze başlamak daha erken doymanızı sağlayarak hamur işi gibi daha sağlıksız yiyecek tüketiminizi azaltmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca kabızlık sorunu çekenler için de iyi bir seçenektir.