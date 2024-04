8. TATLILARI ERKEN SAATTE TÜKETMEK

Fiziksel aktivite açısından aktif olduğunuz bir zaman diliminde tükettiğiniz tatlıları yakmak daha kolaydır bu yüzden günün erken saatlerinde, akşam saatine bırakmadan tatlı tüketmek daha iyi olabilir. Ancak bu noktada alınan kalorinin değişmediğini söylemek önemlidir.

Kaynak: Daily Sabah, Times of India, US Department of Agriculture