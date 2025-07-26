TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit erler Karaman ve Erdoğan için taziye mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit erler Karaman ve Erdoğan için taziye mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit erler Karaman ve Erdoğan için taziye mesajı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldıkları hastanede şehit olan Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan için taziye mesajı yayımladı

Habertürk Giriş: 26.07.2025 - 16:20 Güncelleme: 26.07.2025 - 16:20 facebook

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