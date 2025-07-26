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        Haberler Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit erler Karaman ve Erdoğan için taziye mesajı

        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit erler Karaman ve Erdoğan için taziye mesajı

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldıkları hastanede şehit olan Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan için taziye mesajı yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 16:20 Güncelleme: 26.07.2025 - 16:20
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        Şehit erlere taziye mesajı
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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Hatay'da şehit olan Mehmetçiklerimiz, Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan'a Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #Numan Kurtulmuş
        #hayrullah halit
        #semih erdoğan
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