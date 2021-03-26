Sosyal medya Twitter'dan bir paylaşımda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonyalı sinema ve dizi oyuncusu için yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) March 25, 2021

"MEKANI CENNET OLSUN"

Kuzey Makedonyalı dizi ve sinema oyuncusu Luran Ahmeti'nin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

TÜRK DİZİLERİNDE ROL ALMIŞTI

1974 senesinde Makedonya Üsküp’de dünyaya gelen Luran Ahmedi, Elveda Rumeli dizisinde Dimitri, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Divane Hüsrev Paşa ve Mutlu Ol dizisinde Dayı karakterlerini canlandırmıştı. Luran Ahmeti Limonata isimli filmdede rol aldı. 2016 senesinin ilk dizilerinden olan TRT 1 ekranlarında yayına giren Büyük Sürgün Kafkasya dizisi oyuncuları kadrosuna dahil olan oyuncu yakalandığı koronavirüsten hayatını kaybetti.