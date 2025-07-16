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        Haberler Gündem Eğitim 'Tek okulda 36 öğrenci 500 tam puan aldı' iddiasına yalanlama geldi - Haberler

        DMM, Bursa'da bir okulda 36 öğrencinin LGS'de tam puan aldığı iddiasını yalanladı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Bursa'da 17 farklı okuldan toplam 20 öğrencinin 2025 LGS'de 500 tam puan aldığını, bu öğrencilerden yalnızca 2'sinin imam hatip ortaokulu mezunu olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 11:51 Güncelleme: 16.07.2025 - 15:43
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        'Tek okulda 36 öğrenci 500 tam puan aldı' iddiasına yalanlama
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        DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'ndan 36 öğrencinin 2025 LGS'de 500 tam puan aldığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

        Söz konusu iddialar üzerinden Milli Eğitim Bakanlığının haksız bir şekilde hedef alınmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, "Bursa il genelinde 17 farklı okuldan toplam 20 öğrenci 2025 LGS'de 500 tam puan almıştır. Bu öğrencilerin yalnızca 2'si imam hatip ortaokulu mezunudur. Dolayısıyla söz konusu okuldan 36 öğrencinin 500 tam puan aldığı yönündeki iddia tamamen asılsızdır" ifadelerine yer verildi.

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        "ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR EDİLMEMELİ"

        Açıklamada, iddialarda adı geçen okulun sosyal medya paylaşımında, Türkiye genelinde 500 tam puan tüm imam hatip ortaokulu öğrencilerinin tebrik edildiği, paylaşımda sadece kendi okullarına ilişkin böyle bir başarı beyanının yapılmadığı bilgisine de yer verilerek, şunlar kaydedildi: "Bu durum, paylaşımların çarpıtıldığını ve kasıtlı şekilde yanlış algı oluşturulmaya çalışıldığını ortaya koymaktadır. Eğitim gibi hassas bir alanda, özellikle öğrencilerimizin emeğine gölge düşürecek, kamuoyunu yanıltacak bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır. Gerçek dışı içeriklerle toplumda güvensizlik oluşturmak isteyen çevrelere karşı dikkatli olunmalı, yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamalar dikkate alınmalıdır."

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