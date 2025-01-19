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        Haberler Gündem Tekirdağ'da gün batımında muhteşem görüntü: Kızıl ve beyazın dansı

        Tekirdağ'da gün batımında muhteşem görüntü: Kızıl ve beyazın dansı

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde güneşin batışıyla birlikte oluşan kızıllık ve karla kaplı doğa, adeta görsel şölen sundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 00:32 Güncelleme: 19.01.2025 - 00:32
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        Kızıl ve beyazın dansı
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        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gün batımında gökyüzünde beliren kızıl tonlar, beyaz kar örtüsüyle birleşerek adeta görsel bir şölen oluşturdu.

        Güneşin ışıklarının kar yüzeyine yansımasıyla ortaya çıkan bu eşsiz manzara, doğanın güzelliklerini en etkileyici şekilde yansıttı.

        Manzarayı izleyen vatandaşlar, bu görsel şöleni uzun süre seyrederken, fotoğraf tutkunları için de kaçırılmayacak kareler ortaya çıktı.

        Göz kamaştıran bu doğal atmosfer, ilgi görürken muhteşem bir atmosfer ortaya çıktı. Güneşin tamamen batması ile görsel şölen yerini zifiri karanlığa bıraktı.

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        #Tekirdağ
        #Malkara
        #haberler
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