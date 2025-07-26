Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Tekirdağ'daki baraj yüzde 2'nin altına düştü | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'daki Naip Barajı alarm veriyor: Doluluk oranı yüzde 2'nin altına düştü

        Tekirdağ'da içme suyu ve tarımsal sulamada kullanılan Naip Barajı'nda kuraklığın etkisiyle su çekilmesi sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 12:04 Güncelleme: 26.07.2025 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Tekirdağ'daki Naip Barajı'nda kuraklığın etkisiyle su çekilmesi sürüyor.

        2

        Kentte yaşanan kuraklık ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle baraj ve göletlerdeki su seviyesi azaldı.

        3

        Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (TESKİ) yapılan açıklamaya göre, Naip Barajı'nda su seviyesi kritik seviyeye ulaştı.

        4

        Barajdaki doluluk oranı yüzde 2'nin altına düştü.

        5

        Süleymanpaşa ilçesine su temin eden barajdaki su seviyesi alarm verici düzeye düştüğü aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Haziran ve Temmuz aylarında baraj havzasına hiç yağış düşmemesi, su kaynaklarımızı ciddi şekilde etkilemiştir. İlimiz, son yılların en kurak yaz mevsimini geçirmektedir. Bu nedenle, susuzluk yaşamamak için hep birlikte tasarruflu su kullanımına azami özen göstermemiz gerekmektedir. Su biterse hayat biter. Lütfen suyumuzu israf etmeyelim, hep birlikte geleceğimiz için suyumuzu koruyalım."

        6
        7
        8
        9
        #tekirdağ haberleri
        #kuraklık
        #naip barajı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşiyor!
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşiyor!
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        Moody's'den Türkiye kararı
        Moody's'den Türkiye kararı
        Bakan Şimşek'ten kredi notu açıklaması
        Bakan Şimşek'ten kredi notu açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        3 kentte orman yangını
        3 kentte orman yangını
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Sıcak hava ve kuvvetli poyraz uyarısı
        Sıcak hava ve kuvvetli poyraz uyarısı
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu