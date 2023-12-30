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        Tekirdağ´da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

        TEKİRDAĞ´da polisin yılbaşı öncesi düzenlediği operasyonlarda 1670 litre sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 10:35 Güncelleme: 30.12.2023 - 10:40
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        Tekirdağ´da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
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        TEKİRDAĞ´da polisin yılbaşı öncesi düzenlediği operasyonlarda 1670 litre sahte içki ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte ve kaçak içki bulunduğunu belirlediği 40 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda sahte 1670 litre şarap, 146 şişe gümrük kaçağı içki, 45 litre etil alkol, 174 alkollü içki aroması, 350 kapüşon, 1535 sahte bandrol, 1230 etiket, 380 boş şişe ve 200 tabanca mermisi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el koyan polis, 6 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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