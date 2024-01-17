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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 08:49 Güncelleme: 17.01.2024 - 08:51
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, ilçede belirledikleri adreslerde yaptıkları aramada, 150 gram bonzai, hassas terazi ve 13 uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Adreslerdeki, E.C.G, S.Ö, C.H, T.Ö, S.K. ve M.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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