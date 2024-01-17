Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçede belirledikleri adreslerde yaptıkları aramada, 150 gram bonzai, hassas terazi ve 13 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Adreslerdeki, E.C.G, S.Ö, C.H, T.Ö, S.K. ve M.K. gözaltına alındı.

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