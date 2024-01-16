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        Tekirdağ'da evinin çatısında kenevir yetiştiren şüpheliye gözaltı

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde evinin çatısında kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 11:01 Güncelleme: 16.01.2024 - 11:09
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        Tekirdağ'da evinin çatısında kenevir yetiştiren şüpheliye gözaltı
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde evinin çatısında kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulaş Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yaptığı iddia edilen A.A'nın evine operasyon düzenledi.

        Evin çatı katındaki aramada, 70 gram esrar, saksı içinde 2 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi, kenevir öğütme aparatı ve bir litre bitki besleyici sıvı gübre ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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