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        Tekirdağ'da şehitlerin ismi yeni yapılan meydanda yaşatılacak

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, Pençe Kilit Harekatı sırasında teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan 12 askerin ismi yeni yapılan Karamehmet Şehitler Meydanı'nda yaşatılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 11:25 Güncelleme: 16.01.2024 - 11:28
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        Tekirdağ'da şehitlerin ismi yeni yapılan meydanda yaşatılacak
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, Pençe Kilit Harekatı sırasında teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan 12 askerin ismi yeni yapılan Karamehmet Şehitler Meydanı'nda yaşatılacak.

        Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pençe Kilit Harekatı sırasında teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan 12 askerin üzüntüsünü derinden yaşadıklarını belirtti.

        Bu nedenle vatan uğruna şehit düşen 12 askerin adının yaşatmak için aldıkları meclis kararıyla "Karamehmet Şehitler Meydanı" yapacaklarını anlatan Yüksel, şehit askerin isimlerini de meydana yazacaklarını söyledi.

        Türk milletinin şehitlerini hiç bir zaman unutmayacağını vurgulayan Yüksel, "12 vatan evladının şehit olduğu haberi bir kez daha yüreğimizi dağladı. Bizler de Ergene Belediyesi olarak 2024 yılının ilk meclis toplantısında şehitlerimizin adını ölümsüzleştirmek için Karamehmet Mahallemizde çalışmalarına başladığımız ve kısa süre içerisinde tamamlayacağımız meydan projesine 'Karamehmet Şehitler Meydanı' adını vermeyi ve bu şekilde şehitlerimizin adını yaşatmayı uygun gördük." dedi.

        Yüksel, ayrıca bu kararın alınmasında katkı sunan tüm meclis üyelerine de teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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