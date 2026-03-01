Canlı
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da YEDAM danışanlarının yaptığı resimler sergilendi

        Yeşilay Tekirdağ Şubesi Kadın Komisyonu ile Yeşilay Danışma Merkezi (YEDAM) iş birliğinde hazırlanan resim sergisi açıldı.

        Giriş: 01.03.2026 - 14:37
        1-7 Mart Yeşilay Haftası ve 2026 Bağımsızlık Yılı kapsamında düzenlenen sergiyle, bağımlılıkla mücadele çalışmalarına dikkati çekmek ve YEDAM danışanlarının sanat atölyeleri aracılığıyla mesleki beceriler kazanmalarına katkı sağlamak amaçlandı.

        Kurslara katılan danışanlar tarafından bir yıl boyunca hazırlanan 108 resim, duyguların sanat yoluyla ifade edilmesini yansıtıyor.

        Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışında konuşan Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, Yeşilay'ın tütün, alkol, teknoloji ve kumar bağımlılığıyla mücadele ettiğini söyledi.

        Toplumun her kesimine ulaşmaya çalıştıklarını belirten Soykırlı, özellikle çocuklar ve gençlere yönelik farkındalık çalışmalarına önem verdiklerini ifade etti.

        Açılışa, Vali Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Yeşilay Tekirdağ Şubesi yöneticileri ile kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Sergi, 3 gün boyunca vatandaşların ziyaretine açık kalacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

