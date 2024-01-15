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        Tekirdağ'ın narkotik köpeği Larissa öldü

        TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan narkotik köpeği 11 yaşındaki Larissa, yakalandığı hastalık nedeniyle öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 12:33 Güncelleme: 15.01.2024 - 12:35
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        Tekirdağ'ın narkotik köpeği Larissa öldü
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        TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan narkotik köpeği 11 yaşındaki Larissa, yakalandığı hastalık nedeniyle öldü.

        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Belçika kurdu cinsi narkotik köpek Larissa, katıldığı operasyonlarda kilolarca uyuşturucunun ele geçirilmesini sağladı. Kansere yakalanan Larissa, yaşamını yitirdi. Larissa'nın ölmesi Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük üzüntü yarattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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