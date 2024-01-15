Tekirdağ'ın narkotik köpeği Larissa öldü

TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan narkotik köpeği 11 yaşındaki Larissa, yakalandığı hastalık nedeniyle öldü.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Belçika kurdu cinsi narkotik köpek Larissa, katıldığı operasyonlarda kilolarca uyuşturucunun ele geçirilmesini sağladı. Kansere yakalanan Larissa, yaşamını yitirdi. Larissa'nın ölmesi Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük üzüntü yarattı.

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