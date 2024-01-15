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        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 3 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 09:57 Güncelleme: 15.01.2024 - 09:57
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        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 3 zanlı yakalandı.

        Kapaklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, beslenmesi ve bulundurulması yasak olan hayvanların satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen bir iş yerine düzenlediği operasyonda 14 sultan cinsi papağan ve hamster ele geçirdi.

        Gözaltına alınan S.S, Ş.B. ve A.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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