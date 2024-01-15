Tekirdağ'da 3 ahır yandı; 1 at ile 1 köpek öldü TEKİRDAĞ'da 3 ahırın kullanılamaz hale geldiği yangında, 1 at ile 1 köpek öldü. Yularını koparıp, alevlerden kaçan 1 at da yaralandı.

TEKİRDAĞ'da 3 ahırın kullanılamaz hale geldiği yangında, 1 at ile 1 köpek öldü. Yularını koparıp, alevlerden kaçan 1 at da yaralandı.

Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Çiçek 6'ncı Sokak'taki ahırda, gece saatlerinde yükselen alevler, kısa sürede bitişikteki 2 ahıra da sıçradı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Ekipler alevleri söndürürken, yangında 1 at ile 1 köpek öldü. Ahırlar kullanılamaz hale gelirken, yularını koparıp, yangından kaçarken yaralanan 1 at Çorlu Belediyesi ekiplerince hayvan barınağına götürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.