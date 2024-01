Tekirdağ'da 3 ahır yandı; 1 at ile 1 köpek öldü TEKİRDAĞ'da 3 ahırın kullanılamaz hale geldiği yangında, 1 at ile 1 köpek öldü. Yularını koparıp, alevlerden kaçan 1 at da yaralandı.

Giriş: 15.01.2024 - 12:18

