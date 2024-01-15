Tekirdağ'da 3 ahır yandı; 1 at ile 1 köpek öldü
TEKİRDAĞ'da 3 ahırın kullanılamaz hale geldiği yangında, 1 at ile 1 köpek öldü. Yularını koparıp, alevlerden kaçan 1 at da yaralandı.
TEKİRDAĞ'da 3 ahırın kullanılamaz hale geldiği yangında, 1 at ile 1 köpek öldü. Yularını koparıp, alevlerden kaçan 1 at da yaralandı.
Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Çiçek 6'ncı Sokak'taki ahırda, gece saatlerinde yükselen alevler, kısa sürede bitişikteki 2 ahıra da sıçradı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Ekipler alevleri söndürürken, yangında 1 at ile 1 köpek öldü. Ahırlar kullanılamaz hale gelirken, yularını koparıp, yangından kaçarken yaralanan 1 at Çorlu Belediyesi ekiplerince hayvan barınağına götürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.