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        Tekirdağ'da asayiş

        Şarköy ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 14:38 Güncelleme: 14.01.2024 - 14:38
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Şarköy ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

        Ekipler, araçta yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Otomobil sürücüsü Y.Ö. gözaltına alındı.

        -Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı

        Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği C.E. ve S.A'yı durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Zanlılar gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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