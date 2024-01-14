Tekirdağ'da asayiş

Şarköy ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Otomobil sürücüsü Y.Ö. gözaltına alındı.

-Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı

Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği C.E. ve S.A'yı durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.

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