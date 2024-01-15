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        Tekirdağ'da 23 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 23 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 10:42 Güncelleme: 15.01.2024 - 10:45
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        Tekirdağ'da 23 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 23 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleriyle aranan şahıslara yönelik koordineli çalışma yaptı.

        Çalışmada, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 23 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.D, ilçede yakalandı.

        Hükümlü adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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