Tekirdağ'da 23 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 23 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleriyle aranan şahıslara yönelik koordineli çalışma yaptı.

Çalışmada, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 23 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.D, ilçede yakalandı.

Hükümlü adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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