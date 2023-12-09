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        Tekirdağ'da asayiş

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde trafik polisleri kış lastiği denetimi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 13:14 Güncelleme: 09.12.2023 - 13:18
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde trafik polisleri kış lastiği denetimi yaptı.

        Kış lastiği takma zorunluluğunun başlamasının ardından polis ekiplerince, Süleymanpaşa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim gerçekleştirdi.

        Uygulamada ekipler, yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin lastiklerinin diş derinliğini ölçtü, evraklarını kontrol etti.

        Ekipler, araç sürücülerine kış lastiği takmanın önemini de anlattı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Çerkezköy ilçesinde otomobilinde ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde durumundan otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

        Sürücü Ş.G. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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