Tekirdağ'da 2 bin 400 yabancı hasta tedavi edildi TEKİRDAĞ'da2020 yılının aralık ayında hasta kabulüne başlayan Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde, bugüne kadar başta Balkan ülkeleri olmak üzere 30 ülkeden 2 bin 400 yabancı hasta tedavi edildi. Başhekim Opr. Dr. Lütfi Çağatay Onar, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'dan gelen hasta sayısında artış olduğunu belirterek, "100 Ukraynalı hastayı tedavi ettik" dedi.

TEKİRDAĞ'da2020 yılının aralık ayında hasta kabulüne başlayan Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde, bugüne kadar başta Balkan ülkeleri olmak üzere 30 ülkeden 2 bin 400 yabancı hasta tedavi edildi. Başhekim Opr. Dr. Lütfi Çağatay Onar, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'dan gelen hasta sayısında artış olduğunu belirterek, "100 Ukraynalı hastayı tedavi ettik" dedi.

Tekirdağ'da, 6 Aralık 2020'de hasta kabulüne başlanılan Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne, yabancı hastaların ilgisi her geçen gün artıyor. Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Yunanistan, Rusya, Avusturya, Ukrayna, Özbekistan dahil, 30 ülkeden 2400 hasta, hastanede tedavi gördü. Başhekim Opr. Dr. Lütfi Çağatay Onar, sağlık turizmine değer verdiklerini belirterek, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) ile yaptıkları iş birliğinin de önemli sonuçları olduğunu sisteme kayıtlı 60 ülkeden 30'undan hasta geldiğini söyledi. Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş nedeniyle Ukrayna'dan gelen hasta sayısında artış olduğunu belirten Onar, "Özellikle savaştan sonra Ukrayna'dan gelen hasta sayısı da bir hayli fazla. Savaşın başlamasından sonra 100 Ukraynalı hastayı tedavi ettik. Bu ülkeden gelişler de sürüyor. Avrupa ülkelerinden hasta başvurusu mevcut hastanemize. Bunlar daha ziyade girişimsel kardiyoloji minimal invaziv, kalp cerrahisi hizmetlerinden faydalanmak için hastanemize geliyor. Özellikle bir takım kronik rahatsızlıklarda, onkolojide kronik göğüs hastalıkları rahatsızlıklarında, koah da bunun dışında diyabetik ayak yarası olan yabancı hastalarla kurumumuzun konforunda istifade etmek için hastanemize başvuruyorlar. Gelen hastaların büyük bir kısmı büyük memnuniyet duyuyorlar. Tabi standart olarak 30-35 metrekare arasında değişen hasta yatak odaları, hepsinin müstakil odalarının olması Avrupa ülkelerinin çoğunda böyle bir konfor olmadığı için geldikleri zaman inanılmaz bir memnuniyet duyuyorlar. Personelinin güler yüzlü olması, işini severek yapması, farklı rahatsızlıklar meydana geldiğinde çözümcül ve bütüncül yaklaşmamız hastayı merkeze almamız onlar için çok büyük konfor haline geliyor" dedi.

'TÜRKİYE LİDER DURUMDA'

Türkiye'nin sağlık sektöründe çok iyi konumda olduğunu söyleyen Onar, "Avrupa ülkelerinin çoğunda bu yok. Baktığınız zaman 100 bin kişiye düşen yoğun bakım yatak sayısı ve 100 bin kişiye düşen yatak sayısında Avrupa Birliği ve OECD ülkelerinin tamamını kıyasladığınız zaman Türkiye çok büyük üstünlükle lider durumda. Bununda meyvelerini biz topluyoruz. Müthiş bir konfor alanı ve hastaların rahat safhada memnun olduklarını söylemek mümkün. Hastanemizin sağlık turizmine de katkısı oluyor, sağlık turizmi ile ilintili bir takım dallar da var. Gelip ailenin tamamı hastanede kalmıyor, etrafı geziyor, turistlik tesisleri geziyorlar, otellerde konaklıyorlar, kafelerde çay kahve içiyorlar. Dolayısıyla ilin bölgenin tamamına pozitif katkısı oluyor sağlık turizminin" diye konuştu.